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1 час назад

Зверев пообещал устроить шоу на свалке

Газета.Ru

Шоумен, стилист Сергей Зверев побывал в музее полигона твердых бытовых отходов в Иркутске, передает kp.ru. со ссылкой на основателя музея Александра Расторгуева.

Зверев пообещал устроить шоу на свалке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Расторгуева, Зверев провел в расположенном на свалке музее около четырех часов и особенно впечатлился залом боевой славы.

«Он был очень приветлив и благодарен за то, что ему уделили время. И я видел реакцию наших посетителей. Его узнавали, его рады были видеть. Поэтому, когда меня сейчас спрашивают о том, какой он, я говорю: «Сергей – конкретный мужик!» — поделился Расторгуев.

Также, добавил основатель музея, Зверев пообещал устроить на площадке «Музея на свалке» свое шоу.

«Мы договорились, что следующим летом мы созвонимся, и я обязательно его приглашу. Нужно обсудить все идеи. Я пообещал Сергею, что сделаю все возможное для этого!» — сказал он.

Ранее Зверев пожаловался, что фанаты с телефонами мешают ему спокойно загорать во время отпуска.

Шоу-бизнес,Александр Расторгуев,Сергей Зверев,
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