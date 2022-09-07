Зверев пообещал устроить шоу на свалке

Шоумен, стилист Сергей Зверев побывал в музее полигона твердых бытовых отходов в Иркутске, передает kp.ru. со ссылкой на основателя музея Александра Расторгуева.
По словам Расторгуева, Зверев провел в расположенном на свалке музее около четырех часов и особенно впечатлился залом боевой славы.
«Он был очень приветлив и благодарен за то, что ему уделили время. И я видел реакцию наших посетителей. Его узнавали, его рады были видеть. Поэтому, когда меня сейчас спрашивают о том, какой он, я говорю: «Сергей – конкретный мужик!» — поделился Расторгуев.
Также, добавил основатель музея, Зверев пообещал устроить на площадке «Музея на свалке» свое шоу.
«Мы договорились, что следующим летом мы созвонимся, и я обязательно его приглашу. Нужно обсудить все идеи. Я пообещал Сергею, что сделаю все возможное для этого!» — сказал он.
Ранее Зверев пожаловался, что фанаты с телефонами мешают ему спокойно загорать во время отпуска.