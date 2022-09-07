Зверев пообещал устроить шоу на свалке

«Он был очень приветлив и благодарен за то, что ему уделили время. И я видел реакцию наших посетителей. Его узнавали, его рады были видеть. Поэтому, когда меня сейчас спрашивают о том, какой он, я говорю: «Сергей – конкретный мужик!» — поделился Расторгуев.