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2 часа назад

Шахназаров раскрыл цену выставленной на продажу квартиры Хаматовой

Никита Бородкин

Журналист Михаил Шахназаров назвал стоимость квартиры актрисы Чулпан Хаматовой, которая уехала в Латвию после начала спецоперации. В новом выпуске своей программы «Полный абзац» он заявил, что сейчас артистка пытается продать недвижимость за 132 млн рублей, пишет Teleprogramma.pro.

Шахназаров раскрыл цену выставленной на продажу квартиры Хаматовой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Несчастные люди. Несчастные люди, настрадавшиеся от режима. Бегут в никуда. Можно сказать, без всего», — посмеялся над Хаматовой ведущий.

При этом Шахназаров считает, что рано или поздно власти Латвии скажут свое «веское слово» об актрисе, после чего Хаматова останется «без ничего».

Напомним, что уже почти полгода Чулпан живет в Риге, где ее взяли на работу в Новый Рижский театр. Недавно она жаловалась, что ее доходы значительно упали — если в «Современнике» ей платили по 3,5 тыс. евро за выход на сцену, то в Латвии платят лишь 800 евро за месяц работы.

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