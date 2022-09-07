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2 часа назад

Киркоров носит часы по цене квартиры

Вести Подмосковья

Филипп Киркоров показал свои часы за 8 млн рублей. Россиянам не по себе. За эти деньги можно было бы купить квартиру в Москве. Киркорова тотчас же назвали расточительным человеком. Финансовые эксперты из Интернета рассказывают, как бы они потратили такие деньги.

Киркоров носит часы по цене квартиры
Фото: Игорь Иванко / АГН "Москва"Игорь Иванко / АГН "Москва"

Король российской эстрады был на показе голливудской версии «Иронии судьбы». Он рассказал, как его тур по России пытались сорвать хейтеры. Якобы после событий конца февраля и плясок на кресте в Кремле недоброжелатели поставили перед собой цель отомстить звезде.

Все концерты Киркорова состоялись. У него много поклонников и они смогли отстоять своего кумира на концертах в Анапе, Сочи и Геленджике. Киркоров, вероятно, купил себе новые часы после гастролей. 8 млн рублей - их минимальная цена. При этом у Киркорова не простые часы, а именные. Они могут стоить дороже. За гравировку могли взять около 100 тысяч рублей.

СМИ уверяют, что Киркоров не сам купил себе часы. Якобы это подарок от близкого человека. Интернет-пользователи шутят, что данный знак внимания Киркорову точно не делал Николай Басков. Якобы певец обычно дарит людям котят, а не аксессуары.

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