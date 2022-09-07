Киркоров носит часы по цене квартиры

Филипп Киркоров показал свои часы за 8 млн рублей. Россиянам не по себе. За эти деньги можно было бы купить квартиру в Москве. Киркорова тотчас же назвали расточительным человеком. Финансовые эксперты из Интернета рассказывают, как бы они потратили такие деньги.
Король российской эстрады был на показе голливудской версии «Иронии судьбы». Он рассказал, как его тур по России пытались сорвать хейтеры. Якобы после событий конца февраля и плясок на кресте в Кремле недоброжелатели поставили перед собой цель отомстить звезде.
Все концерты Киркорова состоялись. У него много поклонников и они смогли отстоять своего кумира на концертах в Анапе, Сочи и Геленджике. Киркоров, вероятно, купил себе новые часы после гастролей. 8 млн рублей - их минимальная цена. При этом у Киркорова не простые часы, а именные. Они могут стоить дороже. За гравировку могли взять около 100 тысяч рублей.
СМИ уверяют, что Киркоров не сам купил себе часы. Якобы это подарок от близкого человека. Интернет-пользователи шутят, что данный знак внимания Киркорову точно не делал Николай Басков. Якобы певец обычно дарит людям котят, а не аксессуары.