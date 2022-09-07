Киркоров носит часы по цене квартиры

Филипп Киркоров показал свои часы за 8 млн рублей. Россиянам не по себе. За эти деньги можно было бы купить квартиру в Москве. Киркорова тотчас же назвали расточительным человеком. Финансовые эксперты из Интернета рассказывают, как бы они потратили такие деньги.

Фото: Игорь Иванко / АГН "Москва" Игорь Иванко / АГН "Москва"

Король российской эстрады был на показе голливудской версии «Иронии судьбы». Он рассказал, как его тур по России пытались сорвать хейтеры. Якобы после событий конца февраля и плясок на кресте в Кремле недоброжелатели поставили перед собой цель отомстить звезде.

Все концерты Киркорова состоялись. У него много поклонников и они смогли отстоять своего кумира на концертах в Анапе, Сочи и Геленджике. Киркоров, вероятно, купил себе новые часы после гастролей. 8 млн рублей - их минимальная цена. При этом у Киркорова не простые часы, а именные. Они могут стоить дороже. За гравировку могли взять около 100 тысяч рублей.