Мадонна выложила фото в объятиях 23-летнего бойфренда-манекенщика

Американская поп-исполнительница Мадонна опубликовала фотографию с предполагаемым бойфрендом — 23-летним манекенщиком Эндрю Дарнеллом. Соответствующим снимком она поделилась с поклонниками в социальных сетях.

Фото: madonna/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России) madonna/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

64-летняя Мадонна выложила в личном блоге кадр, на котором предстала в объятиях 23-летнего манекенщика Эндрю Дарнелла. Пара отдыхала в ночном клубе и, по данным СМИ, вела себя раскованно.

«Они целовались и вообще не пытались скрывать свои чувства друг к другу. А спустя некоторое время отправились в кабинку, где провели практически всю ночь», — цитируют инсайдера журналисты Page Six.

О романе Мадонны и Эндрю Дарнелла стало известно в конце прошлого месяца. В апреле певица рассталась с 27-летним бойфрендом Ахламаликом Уильямсом, с которым встречалась на протяжении трех лет.