Мадонна выложила фото в объятиях 23-летнего бойфренда-манекенщика

Американская поп-исполнительница Мадонна опубликовала фотографию с предполагаемым бойфрендом — 23-летним манекенщиком Эндрю Дарнеллом. Соответствующим снимком она поделилась с поклонниками в социальных сетях.
64-летняя Мадонна выложила в личном блоге кадр, на котором предстала в объятиях 23-летнего манекенщика Эндрю Дарнелла. Пара отдыхала в ночном клубе и, по данным СМИ, вела себя раскованно.
«Они целовались и вообще не пытались скрывать свои чувства друг к другу. А спустя некоторое время отправились в кабинку, где провели практически всю ночь», — цитируют инсайдера журналисты Page Six.
О романе Мадонны и Эндрю Дарнелла стало известно в конце прошлого месяца. В апреле певица рассталась с 27-летним бойфрендом Ахламаликом Уильямсом, с которым встречалась на протяжении трех лет.
Мадонна была в браке дважды. Первым супругом певицы был актер Шон Пенн. Во второй раз она вышла замуж за режиссера Гая Риччи, от которого родила сына Рокко. У исполнительницы также есть дочь Лурдес от персонального фитнес-тренера Карлоса Леона, а также четверо приемных детей: Дэвид, Мерси, Стелла и Эстер.