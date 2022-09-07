Молочников подтвердил расставание с Варнавой

«Это самая кратковременная свадьба. Это было очень спонтанно. Мы играли спектакль, я зашел в гримерку и Катя говорит: "Мне кажется, нам надо пожениться". И мы через несколько дней оказались в ЗАГСе. Не предполагая, естественно, что через какое-то не столь долгое время мы разойдемся. Это было крайне обидно», - рассказал постановщик.