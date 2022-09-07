Молочников подтвердил расставание с Варнавой

Режиссер Александр Молочников подтвердил слухи о свадьбе с Екатериной Варнавой, а также их развод, пишет Газета.ru.
По его словам, несмотря на расставание они с Екатериной остались в хороших, дружеских отношениях.
«Расстались по какой-то совокупности причин, которую правда трудно описать. Не было какой-то конкретной причины. Что-то зашло в тупик», — сказал Молочников.
Режиссер признался, что они с Варнавой действительно поженились. Свадьба состоялась в начале марта этого года. По его словам, после начала спецоперации они планировали вместе уехать в США. Регистрация брака могла упростить Варнаве получение необходимых документов, так как Молочников является гражданином Америки.
«Это самая кратковременная свадьба. Это было очень спонтанно. Мы играли спектакль, я зашел в гримерку и Катя говорит: "Мне кажется, нам надо пожениться". И мы через несколько дней оказались в ЗАГСе. Не предполагая, естественно, что через какое-то не столь долгое время мы разойдемся. Это было крайне обидно», - рассказал постановщик.
При этом он добавил, что не знает, закончился ли бракоразводный процесс, поскольку не явился в суд.