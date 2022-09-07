В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
3 часа назад

Шахназаров: Алла Пугачева пытается отыграть все назад

Слово и Дело

Звезда российской эстрады Алла Пугачева пытается осознать реальность после длительного отсутствия в России. На это обратил внимание публицист Михаил Шахназаров.

Шахназаров: Алла Пугачева пытается отыграть все назад
Фото: Агентство «Москва» / Александр АвиловАгентство «Москва» / Александр Авилов

В программе «Полный абзац» он предположил, что сейчас Примадонна не совсем понимает, что происходит, а потому нуждается в помощи близких, которые все время ее нахождения за границей проживали в России.

«Она не совсем понимает, что происходит вокруг нее. Она реально не понимает. Человек полгода был оторван от России. Безусловно, она созванивалась с близкими и родными. Кто-то говорил ей: "Приезжай". И вот она приехала», — высказался Шахназаров.

Публицист считает, что со временем Алла Борисовна осознает, что ситуация изменилась и будет иначе оценивать свои поступки.

«Это действительно так. Ситуация в корне изменилась. Понятно ее желание отыграть это все назад», — заметил Шахназаров.

Алла Пугачева вернулась в Россию в конце августа. Супруг певицы Максим Галкин все еще гастролирует за границей, и его возвращение к семье остается под большим вопросом.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители