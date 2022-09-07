Шахназаров: Алла Пугачева пытается отыграть все назад

«Она не совсем понимает, что происходит вокруг нее. Она реально не понимает. Человек полгода был оторван от России. Безусловно, она созванивалась с близкими и родными. Кто-то говорил ей: "Приезжай". И вот она приехала», — высказался Шахназаров.