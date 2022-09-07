Шахназаров: Алла Пугачева пытается отыграть все назад

Звезда российской эстрады Алла Пугачева пытается осознать реальность после длительного отсутствия в России. На это обратил внимание публицист Михаил Шахназаров.
В программе «Полный абзац» он предположил, что сейчас Примадонна не совсем понимает, что происходит, а потому нуждается в помощи близких, которые все время ее нахождения за границей проживали в России.
«Она не совсем понимает, что происходит вокруг нее. Она реально не понимает. Человек полгода был оторван от России. Безусловно, она созванивалась с близкими и родными. Кто-то говорил ей: "Приезжай". И вот она приехала», — высказался Шахназаров.
Публицист считает, что со временем Алла Борисовна осознает, что ситуация изменилась и будет иначе оценивать свои поступки.
«Это действительно так. Ситуация в корне изменилась. Понятно ее желание отыграть это все назад», — заметил Шахназаров.
Алла Пугачева вернулась в Россию в конце августа. Супруг певицы Максим Галкин все еще гастролирует за границей, и его возвращение к семье остается под большим вопросом.