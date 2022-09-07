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34 минуты назад

Певец Александр Серов удивил странным поведением в Кремле

Слово и Дело

Российский исполнитель Александр Серов в последнее время редко выходит в свет, однако на днях сделал исключение и приехал в Кремль ради участия в концерте. Поведение вокалиста было довольно странным.

Певец удивил странным поведением в Кремле
Фото: youtube .com/Music TV setyoutube .com/Music TV set

Исполнитель композиции «Я люблю тебя до слез» появился в Кремле в сопровождении двух помощников. Все время перед выступлением знаменитость провел в гримерке. Когда Серова вызвали на сцену, он вышел с белым листом бумаги у лица и направился к выходу, сообщает PROZVEZD.

«Потише идите, чтобы меня не видно было», – обратился к своим помощникам артист.

Примечательно, что на этом странности в поведении певца не закончили. Серов забыл оставить свои темные очки за кулисами и поприветствовал публику прямо в них.

Шоу-бизнес,Александр Серов,
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