Певец удивил странным поведением в Кремле

Российский исполнитель Александр Серов в последнее время редко выходит в свет, однако на днях сделал исключение и приехал в Кремль ради участия в концерте. Поведение вокалиста было довольно странным.

Фото: youtube .com/Music TV set youtube .com/Music TV set

Исполнитель композиции «Я люблю тебя до слез» появился в Кремле в сопровождении двух помощников. Все время перед выступлением знаменитость провел в гримерке. Когда Серова вызвали на сцену, он вышел с белым листом бумаги у лица и направился к выходу, сообщает PROZVEZD.

«Потише идите, чтобы меня не видно было», – обратился к своим помощникам артист.