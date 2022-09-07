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1 час назад

Пугачева вышла в свет в компании Урганта и Орбакайте

Елена Прошина

В Москве прошла премьера спектакля «Кабаре» в Театре наций. На светское мероприятие пришло множество известных гостей. На показе также можно было наблюдать Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте, а также Ивана Урганта. Об этом пишет «СтарХит».

Пугачева вышла в свет в компании Урганта и Орбакайте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Совместное фото звезд вместе труппой опубликовал в социальной сети актер Евгений Писарев. «Все не зря!», подписал он снимок. На кадре видно, что большая компания культурных деятелей буквально светится от счастья. Судя по всему, опальным звездам все равно, что о них думают другие.

Россияне обсуждают перемену в отношениях Пугачевой с дочерью

Стоит отметить, что после отъезда из России полгода назад Алла Пугачева и Иван Ургант столкнулись с волной негатива в свою сторону. Певице стали писать всяческие оскорбления, а телеведущий лишился работы на Первом канале и рекламных контрактов.

Ургант вернулся в Москву еще несколько месяцев назад, а Пугачева прибыла лишь в конце августа. Поговаривают, что артистка вернулась только для того, чтобы продать дом в деревне Грязь. Однако сама певица не комментирует слухи и продолжает навещать своих друзей. Она уже встретилась с дизайнером Игорем Гуляевым и семьей Валентина Юдашкина.

Шоу-бизнес,Игорь Гуляев,Евгений Писарев,Валентин Юдашкин,Иван Ургант,Кристина Орбакайте,Алла Пугачева,Первый канал,
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