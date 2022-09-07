Пугачева вышла в свет в компании Урганта и Орбакайте

В Москве прошла премьера спектакля «Кабаре» в Театре наций. На светское мероприятие пришло множество известных гостей. На показе также можно было наблюдать Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте, а также Ивана Урганта. Об этом пишет «СтарХит».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Совместное фото звезд вместе труппой опубликовал в социальной сети актер Евгений Писарев. «Все не зря!», подписал он снимок. На кадре видно, что большая компания культурных деятелей буквально светится от счастья. Судя по всему, опальным звездам все равно, что о них думают другие.

Стоит отметить, что после отъезда из России полгода назад Алла Пугачева и Иван Ургант столкнулись с волной негатива в свою сторону. Певице стали писать всяческие оскорбления, а телеведущий лишился работы на Первом канале и рекламных контрактов.