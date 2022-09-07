На Козловского подали в суд из-за долга за квартиру

На актера Данилу Козловского подали в суд. Артист не рассчитался за купленную фешенебельную квартиру в центре Москвы. Об этом пишет «СтарХит».
Несколько лет назад Козловский купил квартиру в элитном жилом комплексе в Басманном районе столицы. Стоимость квартир там оценивается от 40 млн рублей. Актер заключил договор купли-продажи с агентством недвижимости на жилье с готовой дизайнерской отделкой. Однако, как выяснилось, он до сих пор не выплатил крупную сумму за апартаменты.
В прошлом году компания обанкротилась и был назначен конкурсный управляющий. Он подал в суд на некоторых жильцов с долгами. В том числе и на Козловского. О какой сумме идет речь пока неизвестно, сам актер не прокомментировал ситуацию.
Кстати, это не единственное судебное разбирательство с участием артиста. В Арбитражном суде продолжаются дело о 128 млн рублей от его компании «ДК Интертеймент» к видеосервису Start. Дело в том, что Данила снял для платформы сериал «Карамора», за который ему должны были заплатить порядка 1 млрд рублей. Однако очередной транш компания так и не перевела.