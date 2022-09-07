На Козловского подали в суд из-за долга за квартиру

На актера Данилу Козловского подали в суд. Артист не рассчитался за купленную фешенебельную квартиру в центре Москвы. Об этом пишет «СтарХит».

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Несколько лет назад Козловский купил квартиру в элитном жилом комплексе в Басманном районе столицы. Стоимость квартир там оценивается от 40 млн рублей. Актер заключил договор купли-продажи с агентством недвижимости на жилье с готовой дизайнерской отделкой. Однако, как выяснилось, он до сих пор не выплатил крупную сумму за апартаменты.

В прошлом году компания обанкротилась и был назначен конкурсный управляющий. Он подал в суд на некоторых жильцов с долгами. В том числе и на Козловского. О какой сумме идет речь пока неизвестно, сам актер не прокомментировал ситуацию.