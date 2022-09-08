Певец и бывший муж Аллы Пугачевой Филипп Киркоров вступился за артистку, которую уже несколько месяцев критикуют за отъезд из России. Его слова цитирует Super.ru.

В конце августа Примадонна вернулась в страну после нескольких месяцев отсутствия. После этого на нее обрушилась волна негатива со стороны коллег.

«Кто вы все такие, чтобы обсуждать, осуждать, комментировать Аллу Борисовну? Она столько сделала для этой страны, что грех сейчас что-либо приписывать ей негативное!» — резко высказался Киркоров.