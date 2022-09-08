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59 минут назад

Киркоров призвал прекратить травлю Пугачевой после ее возвращения в Россию

Газета.Ruиещё 2

Певец и бывший муж Аллы Пугачевой Филипп Киркоров вступился за артистку, которую уже несколько месяцев критикуют за отъезд из России. Его слова цитирует Super.ru.

В конце августа Примадонна вернулась в страну после нескольких месяцев отсутствия. После этого на нее обрушилась волна негатива со стороны коллег.

Михалков ответил Пугачевой цитатой из Льва Толстого

«Кто вы все такие, чтобы обсуждать, осуждать, комментировать Аллу Борисовну? Она столько сделала для этой страны, что грех сейчас что-либо приписывать ей негативное!» — резко высказался Киркоров.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов высказал свое мнение по поводу слухов о разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Он в шутку посоветовал Примадонне вернуться к бывшему мужу Филиппу Киркорову в случае развода с юмористом.

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