Вайкуле прервала молчание на фоне слухов о раке

Певица Лайма Вайкуле прервала молчание после слухов о рецидиве онкологического заболевания. Как сообщает портал BLITZ+, артистка в своих соцсетях опубликовала ролик от первого лица — в кадр попали только ее собака и дом.

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«Хоть у кого-то все хорошо», — написала Вайкуле, показав видео, как ее питомец радостно сидит в канаве.

Фанаты Вайкуле оказались рады, что она вышла на связь. Подписчики пожелали исполнительнице здоровья и отметили, что у нее красивый дом.