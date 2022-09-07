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3 часа назад

Вайкуле прервала молчание на фоне слухов о раке

Никита Бородкин

Певица Лайма Вайкуле прервала молчание после слухов о рецидиве онкологического заболевания. Как сообщает портал BLITZ+, артистка в своих соцсетях опубликовала ролик от первого лица — в кадр попали только ее собака и дом.

Вайкуле прервала молчание на фоне слухов о раке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хоть у кого-то все хорошо», — написала Вайкуле, показав видео, как ее питомец радостно сидит в канаве.

Фанаты Вайкуле оказались рады, что она вышла на связь. Подписчики пожелали исполнительнице здоровья и отметили, что у нее красивый дом.

Стало известно о дополнительных заработках Вайкуле в России

Напомним, что в мае в сети распространились слухи о рецидиве рака молочной железы у Вайкуле. Впервые заболевание обнаружили у певицы еще более 30 лет назад — тогда победить опухоль удалось благодаря своевременной терапии.

Шоу-бизнес,Лайма Вайкуле,
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