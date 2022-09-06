Певица Манижа вышла замуж за режиссера и клипмейкера Ладо Кватанию. Об этом сообщила Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».
«Прямо сейчас Манижа и режиссер Ладо Кватания обмениваются кольцами на Николиной горе в Подмосковье! Церемония прошла, штампы поставлены, любовь победит», — написала журналистка и пожелала молодоженам огромного счастья.
О том, что Манижа и Ладо Кватания собираются пожениться, стало известно в ноябре 2021 года. Тогда певица поделилась в соцсетях снимком, на котором было видно помолвочное кольцо, и сообщила подписчикам, что сказала жениху «Да».
При этом высказывались предположения, что помолвка состоялась еще летом 2021-го, но пара в течение некоторого времени это скрывала.
Как сообщал тогда канал «360», певица была знакома с Ладо Кватанией с 2019 года — именно он ставил для «Евровидения» номер Манижи на песню «Russian Woman» и поддерживал артистку на конкурсе в Нидерландах.