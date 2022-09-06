Россияне обсуждают перемену в отношениях Пугачевой с дочерью

В 20-ых числах августа Алла Борисовна вернулась в Россию, как и обещала репортерам. Примадонна проводила на торжественную линейку своих детей. Её старшая дочь Кристина Орбакайте не захотела составить ей компанию и поздравить своих родственников-школьников с началом учебного года.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Блондинка летом виделась с матерью, когда та отдыхала в Латвии. После этого знаменитости не появляются нигде вдвоем. Сегодня Кристина вышла на связь с поклонниками и опубликовала короткий видеоролик, где дефилирует за сценой в ярко-алом костюме.

«Настроение сентября», — Орбакайте лаконично подписала свою публикацию.

Артистка отказывается общаться с журналистами по поводу Аллы Борисовны и её перемещений. После возвращения на родину Примадонна погрязла в скандальных разборках. Она припомнила все слова своих обидчиков, в числе которых оказались телеведущий Владимир Соловьёв и кинорежиссер Никита Михалков.

А буквально на днях на телецентре «Останкино» в очередной раз появилась оскорбительная надпись, адресованная артистке и её супругу, юмористу Максиму Галкину. Как известно, Пугачева вернулась без мужа.

Пользователи Сети активно обсуждают, почему же Кристина Орбакайте не хочет встать на защиту своей матери.