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1 час назад

Отвернулась: почему Кристина Орбакайте игнорирует и избегает встреч с Аллой Пугачевой?

Popcake.tv

В 20-ых числах августа Алла Борисовна вернулась в Россию, как и обещала репортерам. Примадонна проводила на торжественную линейку своих детей. Её старшая дочь Кристина Орбакайте не захотела составить ей компанию и поздравить своих родственников-школьников с началом учебного года.

Россияне обсуждают перемену в отношениях Пугачевой с дочерью
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Блондинка летом виделась с матерью, когда та отдыхала в Латвии. После этого знаменитости не появляются нигде вдвоем. Сегодня Кристина вышла на связь с поклонниками и опубликовала короткий видеоролик, где дефилирует за сценой в ярко-алом костюме.

«Настроение сентября», — Орбакайте лаконично подписала свою публикацию.

Артистка отказывается общаться с журналистами по поводу Аллы Борисовны и её перемещений. После возвращения на родину Примадонна погрязла в скандальных разборках. Она припомнила все слова своих обидчиков, в числе которых оказались телеведущий Владимир Соловьёв и кинорежиссер Никита Михалков.

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А буквально на днях на телецентре «Останкино» в очередной раз появилась оскорбительная надпись, адресованная артистке и её супругу, юмористу Максиму Галкину. Как известно, Пугачева вернулась без мужа.

Пользователи Сети активно обсуждают, почему же Кристина Орбакайте не хочет встать на защиту своей матери.

«Отвернулась от Пугачевой и правильно сделала», «Кристина — очень умный и чуткий человек, уверена, они поддерживают связь, просто делают это не на публику», «Если она встанет на сторону Примадонны, то ничем хорошим для неё это не закончится», «Даже Шнуров поддержал, а родная дочь молчит и делает вид, что всё хорошо в семье», — возмущаются россияне на просторах Интернета.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Кристина Орбакайте,Алла Пугачева,Владимир Соловьев,Никита Михалков,ТТЦ "Останкино",
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