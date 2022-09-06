Лобода рассказала о дружбе с Пугачевой

«Мы долгое время аккуратно общались. Мы с дочкой Евочкой приходили в гости к Алле Борисовне. Всегда с трепетом и большим уважением относились к Алле Борисовне, потому что она для меня — целая эпоха и целая история», — рассказала Лобода.