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50 минут назад

Лобода рассказала о дружбе с Пугачевой

Никита Бородкин

Певица Светлана Лобода рассказала, как стала подругой Аллы Пугачевой. Как сообщает Teleprogramma.pro, исполнительница призналась, что она сразу понравилась Примадонне.

Лобода рассказала о дружбе с Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы долгое время аккуратно общались. Мы с дочкой Евочкой приходили в гости к Алле Борисовне. Всегда с трепетом и большим уважением относились к Алле Борисовне, потому что она для меня — целая эпоха и целая история», — рассказала Лобода.

Светлана добавила, что теплый прием со стороны Пугачевой удивил ее. Позднее она привыкла к общению со знаменитой исполнительницей, поняв, что она простой человек.

Лобода озвучила позицию по выступлениям в России

Напомним, что ранее Лобода заявила, что была в России певицей «номер один». При этом она больше не собирается выступать в стране и отменила свой концертный тур, подчеркнув, что вернула все деньги, полученные от организаторов.

Шоу-бизнес,Светлана Лобода,Алла Пугачева,
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