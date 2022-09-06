Лобода рассказала о дружбе с Пугачевой

Певица Светлана Лобода рассказала, как стала подругой Аллы Пугачевой. Как сообщает Teleprogramma.pro, исполнительница призналась, что она сразу понравилась Примадонне.
«Мы долгое время аккуратно общались. Мы с дочкой Евочкой приходили в гости к Алле Борисовне. Всегда с трепетом и большим уважением относились к Алле Борисовне, потому что она для меня — целая эпоха и целая история», — рассказала Лобода.
Светлана добавила, что теплый прием со стороны Пугачевой удивил ее. Позднее она привыкла к общению со знаменитой исполнительницей, поняв, что она простой человек.
Напомним, что ранее Лобода заявила, что была в России певицей «номер один». При этом она больше не собирается выступать в стране и отменила свой концертный тур, подчеркнув, что вернула все деньги, полученные от организаторов.