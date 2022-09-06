"Этого делать нельзя": адвокат оценил перспективы Галкина в России

Адвокат Александр Бенхин рассказал, что может грозить в России Максиму Галкину за негативные высказывания о спецоперации. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

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По его словам, ничего «супер-плохого» Галкин не сказал и не подпадает под статью 207.1 УК РФ. По ней ответственность несут за высказывания, представляющие опасность для жизни и здоровья граждан либо провоцирующие нарушение общественного порядка.

«Формально, слова Галкина под эту статью не подпадают. Он просто трактовал произошедшие события. Это— с одной стороны. С другой стороны — сам факт, что он не вернулся в Россию, а Алла Борисовна вернулась, говорит о том, что он боится», — сказал Бенхин.

По его мнению, Галкина могли предупредить адвокаты, что на родине против него могут быть возбуждены дела.

«Единственное серьезное нарушение, единственный очень нехороший момент, насколько я понимаю, — это то, что Галкин открыл сбор денег в фонд помощи беженцам с Украины. Это уже возбраняется. Этого делать нельзя», — отметил юрист.