Киркоров признался, что заложил квартиру

Певец Филипп Киркоров появился на премьере фильма «Ирония судьбы в Голливуде» в новой одежде от Louis Vuitton. Как сообщает «МК», в беседе с прессой поп-король признался, что однажды заложил квартиру, чтобы поддерживать видимость своего богатства.

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На ковровой дорожке Киркоров предстал в летних шортах, надетых на облегающие легинсы, панаме, солнцезащитных очках и куртке. Когда журналисты спросили певца, не жалко ли ему денег на дорогую одежду, он ответил, что уже 30 лет инвестирует все свои деньги в себя.

«Когда денег даже не было, я создавал вид, что они у меня есть: ездил на дорогих лимузинах, летал на самолетах со своими портретами. Большие деньги — я заложил квартиру и все остальное», — сказал исполнитель.