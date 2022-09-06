Продюсер считает, что Песков дал четкий сигнал Галкину

Продюсер Сергей Лавров прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о будущем юмориста Максима Галкина.
Песков ранее заявил, что России с известным комиком «не по пути». Лавров объяснил значение слов Пескова на тему возможного возвращения в страну Галкина.
«Насколько я понял, там была конкретика. Перевожу на русский язык: "Алла Борисовна, скажите своему муженьку, пока его еще не трогают, но завтра мы его найдем"», — приводит слова продюсера BLITZ+.
Супруга Галкина Алла Пугачева уже вернулась в Россию. Пара до настоящего момента жила в Латвии.