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35 минут назад

Продюсер Лавров считает, что Песков дал четкий сигнал Галкину

Слово и Дело

Продюсер Сергей Лавров прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о будущем юмориста Максима Галкина.

Продюсер считает, что Песков дал четкий сигнал Галкину
Фото:  Anatoly Lomokhov/Global Look Press Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Песков ранее заявил, что России с известным комиком «не по пути». Лавров объяснил значение слов Пескова на тему возможного возвращения в страну Галкина.

«Насколько я понял, там была конкретика. Перевожу на русский язык: "Алла Борисовна, скажите своему муженьку, пока его еще не трогают, но завтра мы его найдем"», — приводит слова продюсера BLITZ+.

Супруга Галкина Алла Пугачева уже вернулась в Россию. Пара до настоящего момента жила в Латвии.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,
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