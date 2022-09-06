В замке Аллы Пугачевой наверняка вырос спрос на сердечные капли и снотворное. Не удивительно, если артистка потеряла покой и сон. Ей в России устроили травлю. К каждому слову звезды придираются. Защитников у Пугачевой не так много. Ее супруг Максим Галкин находится за границей. Громогласной поддержки у звезды нет, зато есть громогласная критика. Сейчас хейтеры прицепились к словам Пугачевой про Никиту Михалкова.

Певица задела Михалкова, опубликовав в соцсетях пост с отрывком из фильма режиссера «Раба любви». На кадрах главная героиня обращается к своим преследователям, называя их «зверями». Пугачева заявила, что фильм был снят прекрасным режиссером и человеком, который в последнее время куда-то исчез. Поклонники артистки подхватили идею и стали критиковать Михалкова.