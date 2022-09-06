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47 минут назад

Адвокат Бенхин оценил перспективы помогавшего украинским беженцам Галкина

Газета.Ru

Звездный адвокат Александр Бенхин в беседе с изданием Teleprogramma.pro рассказал, что может ждать в России шоумена Максима Галкина, негативно высказывавшегося относительно специальной военной операции России на Украине.

"Этого делать нельзя": адвокат оценил перспективы Галкина в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Бенхина, "ничего "супер-плохого" Максим Галкин не сказал". Он напомнил, что под статью 207.1 УК РФ подпадают высказывания, представляющие опасность для жизни и здоровья граждан либо провоцирующие нарушение общественного порядка.

"Формально, слова Галкина под эту статью не подпадают. Он просто трактовал произошедшие события. Это - с одной стороны. С другой стороны - сам факт, что он не вернулся в Россию, а Алла Борисовна вернулась, говорит о том, что он боится", - рассуждает юрист.

Бенхин предположил, что адвокаты предупредили Галкина о том, что против него могут быть возбуждены дела.

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"Получаются такие качели: наговорил Галкин много, но формально не очень жесткие вещи, в то же время он этого испугался и не приехал. Песков - одно из первых лиц государства. Если он говорит такие вещи, то к этому стоит прислушиваться", - сказал он.

"Единственное серьезное нарушение, единственный очень нехороший момент, насколько я понимаю, - это то, что Галкин открыл сбор денег в фонд помощи беженцам с Украины. Это уже возбраняется. Этого делать нельзя", - заключил специалист.

Сейчас Максим Галкин находится в Латвии. Его супруга, певица Алла Пугачева, вернулась в Россию и отвела детей в школу в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявлял, что Галкину со страной "не по пути".

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,Дмитрий Песков,
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