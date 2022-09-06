"Этого делать нельзя": адвокат оценил перспективы Галкина в России

"Получаются такие качели: наговорил Галкин много, но формально не очень жесткие вещи, в то же время он этого испугался и не приехал. Песков - одно из первых лиц государства. Если он говорит такие вещи, то к этому стоит прислушиваться", - сказал он.



"Единственное серьезное нарушение, единственный очень нехороший момент, насколько я понимаю, - это то, что Галкин открыл сбор денег в фонд помощи беженцам с Украины. Это уже возбраняется. Этого делать нельзя", - заключил специалист.