Ревва впервые с начала спецоперации на Украине появился на публике

Юморист Александр Ревва и его жена Анжелика вместе пришли на премьеру ремейка «Иронии судьбы» в Москве. Как сообщает «КП», это первое появление комика на публике после начала спецоперации на Украине.

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Супругов заметили в кинотеатре «Художественный». Для посещения премьеры Ревва выбрал белую рубашку, светлые джинсы и кожаную куртку. У артиста заметно отросли волосы. Анжелика оделась похожим образом — светлые джинсы, белая рубашка и черный пиджак.

Напомним, что после 24 февраля Ревва перестал вести свои соцсети и практически не появлялся на публике. В сети распространялись слухи, что комик якобы переехал в Испанию. Позднее его отец Владимир выступил с разгромным интервью, заявив, что Александр часто бывает в Киеве, где якобы зарабатывает на корпоративах до $40 тыс. в час. Мужчина также обвинил сына в том, что он не посещает родной Донецк.