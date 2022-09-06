В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
1 час назад

Ревва впервые за долгое время появился на публике

Никита Бородкин

Юморист Александр Ревва и его жена Анжелика вместе пришли на премьеру ремейка «Иронии судьбы» в Москве. Как сообщает «КП», это первое появление комика на публике после начала спецоперации на Украине.

Ревва впервые с начала спецоперации на Украине появился на публике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Супругов заметили в кинотеатре «Художественный». Для посещения премьеры Ревва выбрал белую рубашку, светлые джинсы и кожаную куртку. У артиста заметно отросли волосы. Анжелика оделась похожим образом — светлые джинсы, белая рубашка и черный пиджак.

Напомним, что после 24 февраля Ревва перестал вести свои соцсети и практически не появлялся на публике. В сети распространялись слухи, что комик якобы переехал в Испанию. Позднее его отец Владимир выступил с разгромным интервью, заявив, что Александр часто бывает в Киеве, где якобы зарабатывает на корпоративах до $40 тыс. в час. Мужчина также обвинил сына в том, что он не посещает родной Донецк.

Обнародованы заработки Реввы в России

Мать артиста Любовь Рачеева выступила в защиту сына и отметила, что Ревва-старший ничего не может знать о его передвижениях, поскольку они не общаются. Кроме того, к отцу в Донецк он не ездит из-за плохих отношений — мужчина бросил семью, когда Александру было всего четыре месяца.

Шоу-бизнес,Александр Ревва,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители