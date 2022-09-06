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1 час назад

Кушанашвили заступился за Аллу Пугачеву и Максима Галкина

Слово и Дело

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили поддержал семью звезды отечественной эстрады Аллы Пугачевой, заявив, что всегда будет стоять горой как за нее, так и за ее супруга – шоумена Максима Галкина.

"Я всегда горой – и за Аллу Пугачеву, и за Максима"
Фото: ТАССТАСС

Кушанашвили заявил, что не боится демонстрировать свою симпатию к семье Примадонны.

«Я всегда горой – и за Аллу Борисовну Пугачеву, и за Максима. Наивеличайшему Отарику начхать на сигналы», – заявил он.

Михалков ответил Пугачевой цитатой из Льва Толстого

Алла Пугачева и Максим Галкин подверглись критике общества после отъезда из России за границу. Несмотря на то, что звездная семья объясняла свой отъезд отпуском и необходимостью поправить здоровье, на родине они отсутствовали долгое время. Приехала в РФ Примадонна без супруга, и вопрос о его возвращении остается открытым.

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