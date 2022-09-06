"Я всегда горой – и за Аллу Пугачеву, и за Максима"

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили поддержал семью звезды отечественной эстрады Аллы Пугачевой , заявив, что всегда будет стоять горой как за нее, так и за ее супруга – шоумена Максима Галкина .

«Я всегда горой – и за Аллу Борисовну Пугачеву, и за Максима. Наивеличайшему Отарику начхать на сигналы», – заявил он.

Алла Пугачева и Максим Галкин подверглись критике общества после отъезда из России за границу. Несмотря на то, что звездная семья объясняла свой отъезд отпуском и необходимостью поправить здоровье, на родине они отсутствовали долгое время. Приехала в РФ Примадонна без супруга, и вопрос о его возвращении остается открытым.