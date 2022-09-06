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1 час назад

Продюсер Разин судится со вдовой и детьми Шатунова

Газета.Ru

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин намерен судиться с сыном, дочерью и вдовой покойного Юрия Шатунова. Об этом сообщает aif.ru.

Продюсер Разин судится со вдовой и детьми Шатунова
Фото: ТАССТАСС

«Следующее судебное заседание состоится в ближайшее время, так как Разин подал кассационную жалобу на отмененное судом решение 2005 года против своего крестного сына, его матери и малолетней сестры», — рассказал адвокат семьи певца Сергей Васильев.

Речь идет о правах на творчество «Ласкового мая» — незадолго до смерти Шатунова Ставропольский суд признал, что исключительные права на песни группы принадлежат покойному артисту.

По словам юриста, Разин строит из себя «святошу». Ранее продюсер поздравил сына Шатунова Дэнниса в соцсетях. Основатель «Ласкового мая» является крестным папой мальчика. В поздравлении Разин предложил Дэннису присоединиться к музыкальному коллективу.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,Сергей Васильев,Андрей Разин,
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