Продюсер Разин судится со вдовой и детьми Шатунова

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин намерен судиться с сыном, дочерью и вдовой покойного Юрия Шатунова. Об этом сообщает aif.ru.
«Следующее судебное заседание состоится в ближайшее время, так как Разин подал кассационную жалобу на отмененное судом решение 2005 года против своего крестного сына, его матери и малолетней сестры», — рассказал адвокат семьи певца Сергей Васильев.
Речь идет о правах на творчество «Ласкового мая» — незадолго до смерти Шатунова Ставропольский суд признал, что исключительные права на песни группы принадлежат покойному артисту.
По словам юриста, Разин строит из себя «святошу». Ранее продюсер поздравил сына Шатунова Дэнниса в соцсетях. Основатель «Ласкового мая» является крестным папой мальчика. В поздравлении Разин предложил Дэннису присоединиться к музыкальному коллективу.