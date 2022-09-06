Муцениеце появилась на публике со звездой "Кадетства"

Актриса Агата Муцениеце пришла на премьеру фильма «Начать сначала» вместе со звездой сериала «Кадетство» Аристархом Венесом. Фотографии с мероприятия в «Газету.Ru» поступили от организаторов.

Фото: Геннадий Авраменко, Илья Золкин/ARNA MEDIA Геннадий Авраменко, Илья Золкин/ARNA MEDIA

В минувший понедельник, 5 сентября, в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве состоялась премьера фильма «Начать сначала». Мероприятие посетила Агата Муцениеце. Актриса вышла на красную ковровую дорожку в кожаной куртке, вязаном платье и неоновых кроссовках. Когда она позировала фотографам у пресс-волла, к ней присоединился Аристарх Венес, известный ролью Ильи Сухомлина в сериале «Кадетство», и приобнял ее.

Агата Муцениеце и Аристарх Венес работали над спектаклем «Закрой глаза», премьера которого прошла в конце прошлого месяца в театрально-концертном зале «Академический» в Москве.

Полторы недели назад бывший муж Агаты Муцениеце Павел Прилучный женился во второй раз. Избранницей актера стала Зепюр Брутян, с которой он познакомился на съемках проекта «В клетке».