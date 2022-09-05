Водонаева пошутила про полуобнаженный снимок Шаляпина

Модель Алена Водонаева в своем Telegram-канале иронично прокомментировала фотографию певца Прохора Шаляпина в плавках.
«Привет. Одна здесь отдыхаешь? Прохор Шаляпин интересуется, нужен ли вам кабачок?» — написала Водонаева.
Поклонники оценили юмор Водонаевой и придумали свои шутки на тему снимка музыканта. Однако многие раскритиковали внешность исполнителя, назвав Шаляпина слишком «женоподобным».
«Какой же он мерзкий и женоподобный»; «Очередная богатая бабушка снимала это фото»; «Он женоподобный, что толку в его кабачках»; «Жалко, что я не бабушка», — написали поклонники.
Ранее Водонаева призналась, что хочет выкрасть ребенка у брата.