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2 часа назад

Водонаева пошутила про полуобнаженный снимок Шаляпина

Газета.Ru

Модель Алена Водонаева в своем Telegram-канале иронично прокомментировала фотографию певца Прохора Шаляпина в плавках.

Водонаева пошутила про полуобнаженный снимок Шаляпина
Фото: shalyapin_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)shalyapin_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Привет. Одна здесь отдыхаешь? Прохор Шаляпин интересуется, нужен ли вам кабачок?» — написала Водонаева.

Поклонники оценили юмор Водонаевой и придумали свои шутки на тему снимка музыканта. Однако многие раскритиковали внешность исполнителя, назвав Шаляпина слишком «женоподобным».

«Какой же он мерзкий и женоподобный»; «Очередная богатая бабушка снимала это фото»; «Он женоподобный, что толку в его кабачках»; «Жалко, что я не бабушка», — написали поклонники.

Ранее Водонаева призналась, что хочет выкрасть ребенка у брата.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,
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