Елизавета Боярская попала в больницу

«Наш дорогой доктор и центр остеопатии переехали в новый уютный дом. Поздравляем с новосельем, ну а мы за вами повсюду! Десять лет с радостью и любовью доверяем Ольге Юрьевне самое дорогое — здоровье всей семьи», — написала Боярская.