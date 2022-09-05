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5 минут назад

Актриса Елизавета Боярская попала в больницу

Газета.Ru

Актриса Елизавета Боярская вышла на связь в социальных сетях, поделившись кадрами с больницы.

Елизавета Боярская попала в больницу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На снимках можно заметить 3-летнего сына артистки Григория.

«Наш дорогой доктор и центр остеопатии переехали в новый уютный дом. Поздравляем с новосельем, ну а мы за вами повсюду! Десять лет с радостью и любовью доверяем Ольге Юрьевне самое дорогое — здоровье всей семьи», — написала Боярская.

Актриса воспитывает двоих детей со звездой «Триггера» Максимом Матвеев. Пара поженилась в июле 2010 года.

В июне 2022 Матеев признался, что не спешил делать предложение Боярской. По словам артиста, он взвесил все за и против, прежде чем жениться.

Шоу-бизнес,Елизавета Боярская,
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