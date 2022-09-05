42-летняя певица Слава снялась топлес после пластики

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) опубликовала фотографию, на которой показала фигуру после пластической операции. Снимками она поделилась в социальных сетях.
В начале августа певица Слава сделала подтяжку груди, липосакцию рук, живота, ног, спины и подбородка у известного хирурга Тимура Хайдарова. После операции звезде потребовалась длительный процесс реабилитации.
«Руки, живот, спина — идеально. Отек еще есть, но уже красота. Грудь и попа квадратненькие, но уже выравниваться начали. Короче, будет супер», — написала певица.
Слава также отметила, что на фото нет обработки и фотошопа, теперь она показывает только честные снимки.
«Как говорится, седина в бороду, бес в ребро. Эта фраза чаще несет позитивный смысл. Просто поменять свою жизнь в лучшую сторону и воплотить все то, чего когда-то стеснялся и боялся», — добавила Слава.
Ранее «Газета.Ru» сообщила, что певица Слава рассказала о самочувствии после сложной пластики.