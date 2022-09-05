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2 часа назад

42-летняя певица Слава снялась топлес после пластической операции

Газета.Ruиещё 3

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) опубликовала фотографию, на которой показала фигуру после пластической операции. Снимками она поделилась в социальных сетях.

42-летняя певица Слава снялась топлес после пластики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В начале августа певица Слава сделала подтяжку груди, липосакцию рук, живота, ног, спины и подбородка у известного хирурга Тимура Хайдарова. После операции звезде потребовалась длительный процесс реабилитации.

nastya_slava/Instagram (организация запрещена в России) (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Руки, живот, спина — идеально. Отек еще есть, но уже красота. Грудь и попа квадратненькие, но уже выравниваться начали. Короче, будет супер», — написала певица.

Слава также отметила, что на фото нет обработки и фотошопа, теперь она показывает только честные снимки.

«Как говорится, седина в бороду, бес в ребро. Эта фраза чаще несет позитивный смысл. Просто поменять свою жизнь в лучшую сторону и воплотить все то, чего когда-то стеснялся и боялся», — добавила Слава.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что певица Слава рассказала о самочувствии после сложной пластики.

Шоу-бизнес,Анастасия Сланевская,
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