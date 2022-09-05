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2 часа назад

Участник «Уральских пельменей» попросил Пугачеву не «набивать ему морду»

Елена Прошина

Юморист Андрей Рожков пошутил по поводу желания Аллы Пугачёвой «набить морду одному человеку». Он заявил, что вернувшаяся в Россию певица хочет расправиться с ним из-за старой шутки. Об этом участник «Уральских пельменей» рассказал в своём Telegram-канале.

В своём обращении Рожков ссылается на видео, в котором он просит певицу прислать «свои старые штиблеты 43 размера». По словам юмориста, именно его имела в виду Пугачёва, когда говорила о желании «набить морду», а поводом стала эта шутка про старые ботинки.

«Алла Борисовна, ну что вы, ну ей-богу, прямо так реагировать. Мы же пошутили», – обратился к певице Рожков.

Алла Пугачёва вернулась в Россию 29 августа. По возвращении она призналась, что первым делом после прилета в Москву ей хочется «морду набить одному человеку». Кого конкретно так невзлюбила певица, пока неизвестно.

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