Юморист Андрей Рожков пошутил по поводу желания Аллы Пугачёвой «набить морду одному человеку». Он заявил, что вернувшаяся в Россию певица хочет расправиться с ним из-за старой шутки. Об этом участник «Уральских пельменей» рассказал в своём Telegram-канале.

В своём обращении Рожков ссылается на видео, в котором он просит певицу прислать «свои старые штиблеты 43 размера». По словам юмориста, именно его имела в виду Пугачёва, когда говорила о желании «набить морду», а поводом стала эта шутка про старые ботинки.

«Алла Борисовна, ну что вы, ну ей-богу, прямо так реагировать. Мы же пошутили», – обратился к певице Рожков.