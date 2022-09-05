Пригожин о Галкине: Максим должен объяснить свои высказывания

«Зная Максима, я, конечно же, не согласен с его жесткими, резкими высказываниями именно в такой формулировке. Я и моя семья к нему всегда с глубоким пиететом и уважением относимся. Никогда не переходили ту самую грань, которую он, к сожалению, по каким-то причинам перешел. В России есть люди разных взглядов, и политических, в том числе, но в трудное время мы должны быть со страной. Конечно, Максим в корне не прав, но объясниться с аудиторией, что он имел ввиду, критикуя российскую спецоперацию, он должен», — сказал Пригожин.