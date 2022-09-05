Пригожин о Галкине: Максим должен объяснить свои высказывания

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что юмористу Максиму Галкину стоит объясниться перед россиянами за свои высказывания о спецоперации России на Украине.
«Зная Максима, я, конечно же, не согласен с его жесткими, резкими высказываниями именно в такой формулировке. Я и моя семья к нему всегда с глубоким пиететом и уважением относимся. Никогда не переходили ту самую грань, которую он, к сожалению, по каким-то причинам перешел. В России есть люди разных взглядов, и политических, в том числе, но в трудное время мы должны быть со страной. Конечно, Максим в корне не прав, но объясниться с аудиторией, что он имел ввиду, критикуя российскую спецоперацию, он должен», — сказал Пригожин.
По мнению продюсера, Галкину следовало продолжать заниматься исключительно творческой деятельностью.
«Я бы хотел понять, насколько цинична ситуация со стороны наших артистов. Либо это глупость, либо это попытка каким-то образом отработать оплаченные средства. Я не знаю. Максим мега талантливый, у него все возможности в стране. Ему же никто не запрещает иметь израильское гражданство, путешествовать, давать гастроли, высмеивать власть. Но давать оценку и делать заявления, это, конечно же, совсем… Он же мог и не высказываться по тем или иным вопросам, а просто продолжать заниматься творчеством», — считает Пригожин.
Продюсер убежден, что рано или поздно, Галкин все равно вернется в Россию.
«Прежде чем что-то делать, ты должен о семье своей думать. То, что дети вернулись с мамой в Москву, и то, что они пошли в московскую школу, это говорит о том, что им родина нечужая. Это его дом. Рано или поздно, ему все равно придется сюда вернуться. Мы там никому не нужны. Мы там инструмент для сведения счетов с действующей властью Российской Федерации», — заключил Пригожин.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не слышал от певицы Аллы Пугачевой антироссийских заявлений, в отличии от ее супруга шоумена Максима Галкина.
«Ее супруг Галкин делал очень плохие заявления, нам с ним явно не по пути», — сказал он.