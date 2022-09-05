Шнуров негативно высказался о творчестве SHAMAN

Шнуров поделился своим мнением о песнях SHAMAN на пресс-конференции, состоявшейся по случаю предстоящего концерта. Рок-музыкант заявил, что не испытал восторга от его музыки и сказал, что не доверяет рейтингам, о чем сообщает издание Teleprogramma.pro.