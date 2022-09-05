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2 часа назад

Сергей Шнуров негативно высказался о творчестве SHAMAN

Слово и Делоиещё 2

Лидер известной музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров негативно высказался о творчестве набирающего популярность певца SHAMAN.

Шнуров негативно высказался о творчестве SHAMAN
Фото:  Vadim Tarakanov/Global Look Press Vadim Tarakanov/Global Look Press

Шнуров поделился своим мнением о песнях SHAMAN на пресс-конференции, состоявшейся по случаю предстоящего концерта. Рок-музыкант заявил, что не испытал восторга от его музыки и сказал, что не доверяет рейтингам, о чем сообщает издание Teleprogramma.pro.

Отметим, что песни SHAMAN занимают верхние строчки чартов, а клипы собирают огромное количество просмотров и положительных комментариев.

Шоу-бизнес,Сергей Шнуров,
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