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55 минут назад

«Уехал и слава Богу»: Соседов оценил шансы Галкина вернуться в Россию

Вечерняя Москваиещё 2

Комик Максим Галкин, покинувший Россию вскоре после начала специальной военной операции на Украине и критикующий политику РФ, вскоре может вернуться на родину. Такое мнение высказал музыкальный критик Сергей Соседов.

«Уехал и слава Богу»: Соседов оценил шансы Галкина вернуться в Россию
Фото: Youtube / SuperYoutube / Super

— Вернется он, куда ж он денется. Кому он там сдался, — заметил он.

Однако россиянам, добавил Соседов, следует просто вычеркнуть Галкина из своей памяти, даже если он вернется. Он предложил полностью игнорировать шоумена и не смотреть передачи с его участием.

— Уехал и слава Богу. Он уже замучил всех с этими программами одними и теми же. У нас если человек талантлив, то ему все программы дадут, — добавил критик.

Волноваться за судьбу Галкина россиянам не нужно, передает слова Соседова iReactor.

До этого депутат Виталий Милонов заявил, что россиянам не стоит ходить на концерты тех артистов, которые отрицательно высказываются о внешней политике государства. В пример политик поставил себя, так как не ходил на недавно прошедший в Москве концерт исполнителя Валерия Меладзе.

Кроме того, режиссер Никита Михалков прокомментировал сообщения о том, что в России планируют выпустить в прокат фильмы, где приняли участие уехавшие из страны знаменитости. Он призвал отказаться от показа подобных картин и выразил мнение, что их решение должно быть «как-то оценено».

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