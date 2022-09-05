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1 час назад

Павел Воля показал закулисье Comedy Club

Lenta.ru

Популярный российский комик, резидент и ведущий шоу Comedy Club Павел Воля показал закулисье программы и сообщил о начале съемок ее нового сезона. Видео, снятое перед выходом на сцену, он разместил в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Павел Воля показал закулисье Comedy Club
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Юморист опубликовал видео, в котором показал сцену в студии Comedy Club и собравшихся зрителей. «Первая съемка, ребята. Все, открываем [новый] сезон», — сказал он. Воля также отметил, что новые эпизоды шоу начнут выходить на телеканале ТНТ 9 сентября.

Помимо того, ведущий программы разместил ролик, в котором показал вид из окна торгового центра Барвиха Luxury Village в поселке Барвиха, в котором снимается программа. На кадрах заметна красная ковровая дорожка и надпись Comedy, выполненная из объемных букв.

Шоу Comedy Club создали бывшие участники команды КВН «Новые армяне» Гарик Мартиросян, Таш Саркисян, Артак Гаспарян и Артур Джанибекян. Проект начал выходить на телеканале ТНТ в 2005 году. Одними из первых резидентов шоу стали юмористы Павел Воля, Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Вадим Галыгин, Александр Ревва и Тимур Родригез. В 2017 году проект получил премию ТЭФИ как лучшая юмористическая программа.

Согласно данным на сайте Comedy Club, всего вышло более тысячи выпусков программы.

Шоу-бизнес,Таш Саркисян,Артур Джанибекян,Вадим Галыгин,Тимур Батрутдинов,Гарик Харламов,Гарик Мартиросян,Тимур Родригез,Александр Ревва,Павел Воля,
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