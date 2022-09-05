Павел Воля показал закулисье Comedy Club

Популярный российский комик, резидент и ведущий шоу Comedy Club Павел Воля показал закулисье программы и сообщил о начале съемок ее нового сезона. Видео, снятое перед выходом на сцену, он разместил в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Юморист опубликовал видео, в котором показал сцену в студии Comedy Club и собравшихся зрителей. «Первая съемка, ребята. Все, открываем [новый] сезон», — сказал он. Воля также отметил, что новые эпизоды шоу начнут выходить на телеканале ТНТ 9 сентября.
Помимо того, ведущий программы разместил ролик, в котором показал вид из окна торгового центра Барвиха Luxury Village в поселке Барвиха, в котором снимается программа. На кадрах заметна красная ковровая дорожка и надпись Comedy, выполненная из объемных букв.
Шоу Comedy Club создали бывшие участники команды КВН «Новые армяне» Гарик Мартиросян, Таш Саркисян, Артак Гаспарян и Артур Джанибекян. Проект начал выходить на телеканале ТНТ в 2005 году. Одними из первых резидентов шоу стали юмористы Павел Воля, Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Вадим Галыгин, Александр Ревва и Тимур Родригез. В 2017 году проект получил премию ТЭФИ как лучшая юмористическая программа.
Согласно данным на сайте Comedy Club, всего вышло более тысячи выпусков программы.