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49 минут назад

Разин подал в суд на семью Шатунова

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Стало известно, что Андрей Разин подал в суд на вдову Юрия Шатунова и его двух детей. Продюсера обвиняют в том, что он стал косвенной причиной смерти артиста. Разин активно судился с певцом за песни группы «Ласковый май». Шатунов получил право исполнять свои хиты буквально за несколько дней до кончины. Теперь, когда музыканта больше нет живых, стоит вопрос, кому достанутся песни про белые розы и розовый вечер. Разин уверен, что он может на них претендовать.

Разин подал в суд на семью Шатунова
Фото: Софья Сандурская / АГН "Москва"Софья Сандурская / АГН "Москва"

О том, что Разин судиться с родственниками Шатунова, стало известно журналистам «Аргументов и Фактов». Якобы Разин поздравил с днем рождения сына Шатунова, а затем подал жалобу на его близких в суд. Интернет-пользователи осуждают Разина за попытку отсудить право на песни «Ласкового мая».

Разин подал кассационную жалобу по делу о правах на хиты Шатунова. В планах у продюсера судиться с женой покойного музыканта и его двумя несовершеннолетними детьми. В ближайшее время состоится первое судебное заседание по данному делу. Особенно чудовищным россиянам кажется тот факт, что Разин – крестный отец сына Шатунова.

Ранее Разин уже доставил неудобств семье покойного артиста. Он заявил, что похороны Шатунова были фикцией, якобы праха музыканта на территории России нет. Его, по словам Разина, полностью вывезли за границу. Адвокату семьи Шатунова пришлось выступить с пояснениями. Он назвал все высказывания Разина ложью. По официальным данным, половина праха Шатунова находится на Троекуровском кладбище, а вторую часть праха вывезли в Германию, где его развеяли над любимым озером артиста. Шатунов был заядлым рыбаком.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,Андрей Разин,
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