Музыкальный критик предложил не пускать Галкина на российскую сцену

Соседов предложил бойкотировать все проекты с участием Галкина и не пускать его на российскую сцену. При этом критик выразил уверенность, что шоумен приедет на родину вслед за супругой Аллой Пугачевой, которая вернулась в конце августа. «Вернется он, куда ж он денется. Кому он там сдался», — поделился Соседов.