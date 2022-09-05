В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
1 час назад

Критик Соседов предложил бойкотировать Галкина в случае его возвращения в Россию

Газета.Ru

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с IReactor призвал игнорировать Максима Галкина, если юморист вернется в Россию.

Музыкальный критик предложил не пускать Галкина на российскую сцену
Фото: maxgalkinru/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)maxgalkinru/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Соседов предложил бойкотировать все проекты с участием Галкина и не пускать его на российскую сцену. При этом критик выразил уверенность, что шоумен приедет на родину вслед за супругой Аллой Пугачевой, которая вернулась в конце августа. «Вернется он, куда ж он денется. Кому он там сдался», — поделился Соседов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не слышал ни одного антироссийского заявления от певицы Аллы Пугачевой, а ее супругу Максиму Галкину после его высказываний о стране «с нами явно не по пути».

Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Максим Галкин,Алла Пугачева,Дмитрий Песков,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители