Музыкальный критик предложил не пускать Галкина на российскую сцену

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с IReactor призвал игнорировать Максима Галкина, если юморист вернется в Россию.
Соседов предложил бойкотировать все проекты с участием Галкина и не пускать его на российскую сцену. При этом критик выразил уверенность, что шоумен приедет на родину вслед за супругой Аллой Пугачевой, которая вернулась в конце августа. «Вернется он, куда ж он денется. Кому он там сдался», — поделился Соседов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не слышал ни одного антироссийского заявления от певицы Аллы Пугачевой, а ее супругу Максиму Галкину после его высказываний о стране «с нами явно не по пути».