Алла Довлатова обвинила Разина в смерти Шатунова

Телеведущая Алла Довлатова обвинила продюсера Андрея Разина в причастности к смерти Юрия Шатунова. Об этом пишет «Газета.ру».
По ее словам, Разин повлиял на смерть певца судами за авторские права, которые длились несколько лет.
«Сколько вложено сил, здоровья, любви в творчество. И спустя 30 лет пахоты хочет кто-то это все отобрать. Это безумно несправедливо. <…> Андрюша Разин, посмотри сейчас на нас на всех. Мы тебе передаем большой привет. Это ты загнал в гроб Юрия Шатунова», — сказала телеведущая в эфире телешоу «Звезды сошлись».
Она также отметила, что несмотря на сложности Шатунов до самой смерти не сдавался и продолжал работать.
Ранее брат Юрия Шатунова рассказал, как живет вдова певца после его смерти. Потеря стала для нее серьезным ударом. Сейчас Светлана плохо себя чувствует и до сих пор не отошла от произошедшего.