Алла Довлатова обвинила Разина в смерти Шатунова

«Сколько вложено сил, здоровья, любви в творчество. И спустя 30 лет пахоты хочет кто-то это все отобрать. Это безумно несправедливо. <…> Андрюша Разин, посмотри сейчас на нас на всех. Мы тебе передаем большой привет. Это ты загнал в гроб Юрия Шатунова», — сказала телеведущая в эфире телешоу «Звезды сошлись».