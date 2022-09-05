После развода Степаненко зарабатывает больше Петросяна

«Женщины считают, что Петросян отшил бедную жену, нашел молодую любовницу, ушел к ней. К нему идет антипатия, из-за чего на его концерты народ вообще не идет. А Степаненко зрителям жалко. Из-за сопереживания они идут к ней на концерт», — объяснил Лавров.

По словам концертного организатора, сейчас спрос на билеты упал у обоих юмористов. Однако на концерты Степаненко собирается больше зрителей. Также Лавров объяснил, что экс-жена Петросяна выступает меньше него, поскольку боится летать на самолете и не ездит далеко за пределы Москвы.