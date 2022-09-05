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2 часа назад

Промоутер Лавров заявил, что Степаненко зарабатывает больше Петросяна после развода

Газета.Ru

Концертный организатор Сергей Лавров высказался о доходах юмористки Елены Степаненко после развода с Евгением Петросяном. Его слова цитирует Prozvezd.info.

После развода Степаненко зарабатывает больше Петросяна
Фото: @petrosyanevgeny/@esheneve4er/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)@petrosyanevgeny/@esheneve4er/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

По словам промоутера, в последнее время Степаненко успешнее бывшего супруга.

«Женщины считают, что Петросян отшил бедную жену, нашел молодую любовницу, ушел к ней. К нему идет антипатия, из-за чего на его концерты народ вообще не идет. А Степаненко зрителям жалко. Из-за сопереживания они идут к ней на концерт», — объяснил Лавров.

По словам концертного организатора, сейчас спрос на билеты упал у обоих юмористов. Однако на концерты Степаненко собирается больше зрителей. Также Лавров объяснил, что экс-жена Петросяна выступает меньше него, поскольку боится летать на самолете и не ездит далеко за пределы Москвы.

Шоу-бизнес,Евгений Петросян,Елена Степаненко,Сергей Лавров,
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