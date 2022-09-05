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17 минут назад

Алла Довлатова обвинила Разина в смерти Шатунова

Газета.Ruиещё 1

Телеведущая Алла Довлатова в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ высказалась по поводу смерти солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова.

Алла Довлатова обвинила Разина в смерти Шатунова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Довлатовой, продюсер коллектива Андрей Разин повлиял на гибель певца судами за авторские права.

«Сколько вложено сил, здоровья, любви в творчество. И спустя 30 лет пахоты хочет кто-то это все отобрать. Это безумно несправедливо», — сказала телеведущая.

Звезда также отметила, что до самой смерти Шатунов не сдавался и продолжал упорно работать.

«Андрюша Разин, посмотри сейчас на нас на всех. Мы тебе передаем большой привет. Это ты загнал в гроб Юрия Шатунова», — заявила она.

Ранее юрист Петр Арешев назвал права на песни Юрия Шатунова самым ликвидным активом в наследстве артиста.

Шоу-бизнес,Алла Довлатова,Юрий Шатунов,Андрей Разин,
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