Алла Довлатова обвинила Разина в смерти Шатунова

Телеведущая Алла Довлатова в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ высказалась по поводу смерти солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова.
По словам Довлатовой, продюсер коллектива Андрей Разин повлиял на гибель певца судами за авторские права.
«Сколько вложено сил, здоровья, любви в творчество. И спустя 30 лет пахоты хочет кто-то это все отобрать. Это безумно несправедливо», — сказала телеведущая.
Звезда также отметила, что до самой смерти Шатунов не сдавался и продолжал упорно работать.
«Андрюша Разин, посмотри сейчас на нас на всех. Мы тебе передаем большой привет. Это ты загнал в гроб Юрия Шатунова», — заявила она.
Ранее юрист Петр Арешев назвал права на песни Юрия Шатунова самым ликвидным активом в наследстве артиста.