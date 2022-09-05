Виторган рассказал о реакции на развод их с Собчак сына Платона

Актер Максим Виторган в интервью Михаилу Шацу (признан в РФ СМИ-агентом) рассказал, как его и Ксении Собчак сын — Платон — отреагировал на развод родителей.
«Я не помню, чтобы прям посадили детей и объявили. Это как-то постепенно происходило. И Платону мы шаг за шагом какие-то вещи объясняли и все. Но это очень опасный и хрупкий процесс, с которым надо быть очень осторожным. Просто я действительно очень много общаюсь с ребенком. Сейчас уже, наверное, он стал понимать, но долгое время он не особо понимал, что мы расстались», — рассказал Максим.
Виторган-младший и Ксения Собчак поженились в феврале 2013 года после нескольких месяцев романа, в 2016 году у них родился сын, Платон Виторган-Собчак.
Первые сообщения о том, что актер и телеведущая расстались, появились в конце 2018 года, а 8 марта 2019 года Виторган и Собчак официально подтвердили, что живут раздельно, но продолжают совместно воспитывать сына.
Ранее Ксения Собчак сводила пятилетнего сына в парижский Диснейленд.