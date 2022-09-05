В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
52 минуты назад

Виторган рассказал о реакции на развод их с Собчак сына Платона

Газета.Ru

Актер Максим Виторган в интервью Михаилу Шацу (признан в РФ СМИ-агентом) рассказал, как его и Ксении Собчак сын — Платон — отреагировал на развод родителей.

Виторган рассказал о реакции на развод их с Собчак сына Платона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не помню, чтобы прям посадили детей и объявили. Это как-то постепенно происходило. И Платону мы шаг за шагом какие-то вещи объясняли и все. Но это очень опасный и хрупкий процесс, с которым надо быть очень осторожным. Просто я действительно очень много общаюсь с ребенком. Сейчас уже, наверное, он стал понимать, но долгое время он не особо понимал, что мы расстались», — рассказал Максим.

Виторган-младший и Ксения Собчак поженились в феврале 2013 года после нескольких месяцев романа, в 2016 году у них родился сын, Платон Виторган-Собчак.

Первые сообщения о том, что актер и телеведущая расстались, появились в конце 2018 года, а 8 марта 2019 года Виторган и Собчак официально подтвердили, что живут раздельно, но продолжают совместно воспитывать сына.

Ранее Ксения Собчак сводила пятилетнего сына в парижский Диснейленд.

Шоу-бизнес,Михаил Шац,Максим Виторган,Ксения Собчак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители