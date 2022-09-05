Виторган рассказал о реакции на развод их с Собчак сына Платона

«Я не помню, чтобы прям посадили детей и объявили. Это как-то постепенно происходило. И Платону мы шаг за шагом какие-то вещи объясняли и все. Но это очень опасный и хрупкий процесс, с которым надо быть очень осторожным. Просто я действительно очень много общаюсь с ребенком. Сейчас уже, наверное, он стал понимать, но долгое время он не особо понимал, что мы расстались», — рассказал Максим.