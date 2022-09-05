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1 час назад

Невеста Влада Соколовского попала в ДТП на Бали

Газета.Ru

Невеста певца Влада Соколовского Ангелина Суркова врезалась в бетонное ограждение на мотоцикле. Об этом артист рассказал в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).

Невеста Влада Соколовского попала в ДТП на Бали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас возлюбленные вместе с шестимесячным сыном проживают на Бали, где мотоцикл — основной вид транспорта.

«Если честно, не знаю, кто в тот момент испугался больше — Лина, которая в тот момент была в состоянии шока и беспамятства, или я, который это все видел своими глазами!» — поделился артист.

По словам Соколовского, его избранница отделалась шоком, а также несколькими ссадинами и ушибами. Исполнитель призвал быть аккуратнее при езде на байке и обязательно надевать шлем.

Артист объяснил, что возлюбленная совсем недавно начала водить и только осваивала новый вид транспорта.

Шоу-бизнес,Влад Соколовский,
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