Невеста Влада Соколовского попала в ДТП на Бали

Невеста певца Влада Соколовского Ангелина Суркова врезалась в бетонное ограждение на мотоцикле. Об этом артист рассказал в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).
Сейчас возлюбленные вместе с шестимесячным сыном проживают на Бали, где мотоцикл — основной вид транспорта.
«Если честно, не знаю, кто в тот момент испугался больше — Лина, которая в тот момент была в состоянии шока и беспамятства, или я, который это все видел своими глазами!» — поделился артист.
По словам Соколовского, его избранница отделалась шоком, а также несколькими ссадинами и ушибами. Исполнитель призвал быть аккуратнее при езде на байке и обязательно надевать шлем.
Артист объяснил, что возлюбленная совсем недавно начала водить и только осваивала новый вид транспорта.