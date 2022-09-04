Наталья Фриске рассказала о последних днях Жанны

Сестра Жанны Фриске вспомнила о последних днях жизни артистки. Она рассказала, что, несмотря на страшную болезнь – неоперабельную опухоль головного мозга, а также на тяжелейшее лечение, певица всегда старалась держаться, чтобы не огорчать еще больше своих родных. Однако наступил момент, когда она смирилась с неизбежным. Она даже сделала распоряжение о деталях своих похорон.
«Смотрю, родители в истерике плачут, а она сидит как ни в чем не бывало, смотрит телевизор на кухне и ест фрукты. И папа говорит: "Представляешь, что она мне сейчас сказала? — Когда будете меня отпевать, на лоб мне молитвы эти не кладите ". А потом она перестала разговаривать и только реагировала на какие-то новости. На следующий день у нее началась агония. Я застала, это очень страшно. И в 22:07 у нее перестало биться сердце».
Жанна Фриске умерла в 2015 году от опухоли головного мозга. У певицы остался сын Платон, который живет вместе с его отцом Дмитрием Шепелевым.