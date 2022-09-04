Солиста российской рок-группы включили в украинскую базу «Миротворец»

Российский певец и солист рок-группы «АукцЫон» Сергей Рогожин попал в украинскую базу «Миротворец». Об этом исполнитель рассказал в своем Telegram-канале.
Рогожин пошутил, что воспринимает внесение своего имени в список как «повышение».
«Радостная весть пришла сегодня из страны 404. Их сайт "Миротворец" посвятил мне целую страничку. (...) Рассматриваю как награду и служу России!"» — написал он.
На сайте отметили, что музыкант оказывал информационную поддержку действиям России на Украине.
Ранее сообщалось о том, что в базу «Миротворца» включили сооснователя Pink Floyd Роджера Уотерса. Его внесли в раздел «врагов Украины» за «поддержку президента России Владимира Путина» и «антиукраинскую пропаганду». По мнению представителей сайта, Уотерс также совершал покушения на «территориальную целостность Украины».