Солиста российской рок-группы включили в украинскую базу «Миротворец»

Российский певец и солист рок-группы «АукцЫон» Сергей Рогожин попал в украинскую базу «Миротворец». Об этом исполнитель рассказал в своем Telegram-канале.

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Рогожин пошутил, что воспринимает внесение своего имени в список как «повышение».

«Радостная весть пришла сегодня из страны 404. Их сайт "Миротворец" посвятил мне целую страничку. (...) Рассматриваю как награду и служу России!"» — написал он.

На сайте отметили, что музыкант оказывал информационную поддержку действиям России на Украине.