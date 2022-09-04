Эпатажная выходка Королевой неприятно удивила поклонников певицы

Наташа Королева шокировала поклонников видеороликом несколько дурного тона. Она продемонстрировала пляски в туалете под хит Михаила Шуфутинского «Третье сентября».
«Новая рубрика — танцы в тубзике», - весело прокричала на камеру исполнительница.
Место общего пользования Королева посещала совместно с подругой Евгенией, приплясывали дамы тоже вдвоем.
Подписчики сразу обратили внимание звезды на то, что песня Шуфутинского не совсем подходит для танцев. Также туалет- совсем не то место, где стоит плясать, да еще и выкладывать это в интернет. Ну и двигается Наташа совсем не зажигательно, - отметил портал z-aya.ru.
Накануне Королева выложила в соцсети видео, где она в шутку выгоняет Сергея Глушко, более известного под псевдонимом Тарзан, из дома и отправляет в школу.
Заботливая артистка дала ряд наставлений своего супругу в День знаний. В частности, Королева просит Глушко обойтись без «приключений».