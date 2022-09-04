Эпатажная выходка Королевой неприятно удивила поклонников певицы

Подписчики сразу обратили внимание звезды на то, что песня Шуфутинского не совсем подходит для танцев. Также туалет- совсем не то место, где стоит плясать, да еще и выкладывать это в интернет. Ну и двигается Наташа совсем не зажигательно, - отметил портал z-aya.ru.