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1 час назад

SHAMAN высказался по поводу пародии на свой клип «Я русский»

Ирина Лебедева

Певец SHAMAN озвучил свою точку зрения по поводу нашумевшего пародийного ролика комика Александра Гудкова, в котором высмеивается клип «Я русский». Молодой певец ни на кого не держит зла, а к хейту, по его словам, относится философски. Более того, он рад, что его творчество вызвало такой интерес. Его слова приводит «Комсомольская Правда».

SHAMAN высказался по поводу пародии на свой клип «Я русский»
Фото: youtubeyoutube

«Для меня это счастье, что люди делают свои версии на мое творчество, — признался артист. — Это говорит только об одном: песня «Я русский» набирает обороты. Есть люди, которым она нравится и которым она не нравится», - сказал исполнитель.

Российский певец Ярослав Дронов на шоу «МузЛофт» на RuTube объяснил, почему взял себе псевдоним SHAMAN.

SHAMAN рассказал о происхождении своего псевдонима

Восходящая звезда говорит, что делит свою жизнь таким образом на две части: одна часть – его повседневная жизнь, а вторая – сценический образ.

Как заявляет сам музыкант, он не пользуется услугами продюсеров и продвигает себя сам. Певец прославился главным образом благодаря своей песне «Я русский» и клипу на нее.

Шоу-бизнес,Ярослав Дронов,Александр Гудков,
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