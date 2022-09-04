SHAMAN высказался по поводу пародии на свой клип «Я русский»

Певец SHAMAN озвучил свою точку зрения по поводу нашумевшего пародийного ролика комика Александра Гудкова, в котором высмеивается клип «Я русский». Молодой певец ни на кого не держит зла, а к хейту, по его словам, относится философски. Более того, он рад, что его творчество вызвало такой интерес. Его слова приводит «Комсомольская Правда».

Фото: youtube youtube

«Для меня это счастье, что люди делают свои версии на мое творчество, — признался артист. — Это говорит только об одном: песня «Я русский» набирает обороты. Есть люди, которым она нравится и которым она не нравится», - сказал исполнитель.

Российский певец Ярослав Дронов на шоу «МузЛофт» на RuTube объяснил, почему взял себе псевдоним SHAMAN.

Восходящая звезда говорит, что делит свою жизнь таким образом на две части: одна часть – его повседневная жизнь, а вторая – сценический образ.