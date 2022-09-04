SHAMAN высказался по поводу пародии на свой клип «Я русский»

Певец SHAMAN озвучил свою точку зрения по поводу нашумевшего пародийного ролика комика Александра Гудкова, в котором высмеивается клип «Я русский». Молодой певец ни на кого не держит зла, а к хейту, по его словам, относится философски. Более того, он рад, что его творчество вызвало такой интерес. Его слова приводит «Комсомольская Правда».
«Для меня это счастье, что люди делают свои версии на мое творчество, — признался артист. — Это говорит только об одном: песня «Я русский» набирает обороты. Есть люди, которым она нравится и которым она не нравится», - сказал исполнитель.
Российский певец Ярослав Дронов на шоу «МузЛофт» на RuTube объяснил, почему взял себе псевдоним SHAMAN.
Восходящая звезда говорит, что делит свою жизнь таким образом на две части: одна часть – его повседневная жизнь, а вторая – сценический образ.
Как заявляет сам музыкант, он не пользуется услугами продюсеров и продвигает себя сам. Певец прославился главным образом благодаря своей песне «Я русский» и клипу на нее.