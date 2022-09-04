Михайлов рассказал о мистическом случае в театре

Актер театра и кино Александр Михайлов, прославившийся ролью в фильме «Любовь и голуби», был гостем телепередачи «Судьба человека» на канале Россия 1. Он рассказал о «проклятье», которым был отмечен спектакль московского Малого тетра, называвшийся тогда «Смерть Иоанна Грозного».

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Этот спектакль тогда уже имел дурную славу – пятеро занятых в нем актеров скончались. Михайлов требовал убрать из названия постановки слово «Смерть», но на тот момент худрук Малого театра Юрий Соломин не соглашался это сделать, - пишет портал blitz.plus.

Трагедия едва не произошла с самим Михайловым. После спектакля актеру стало плохо, открылось кровотечение. Александра немедленно госпитализировали.

«Меня увезли в больницу. Еще бы 15 минут — и меня не было. Образовался тромб, который остановил кровь. Полгода я был в Склифе», - сообщил Михайлов.

После этого происшествия спектакль был переименован в «Три царя».