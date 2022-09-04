Артисты театра Ермоловой выигрывают суды против администрации

Затяжной конфликт актеров и администрации в Ермоловском театре длится с сентября прошлого года. Тогда дирекция провела «оптимизацию кадров» и сократила восемнадцать человек.

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Уволили артистов, не занятых в репертуаре. Тринадцать человек обратились в суд – по их мнению, это художественный руководитель Олег Меньшиков не обеспечил их занятость.

Суд принял сторону работников и восстановил их в правах с выплатой компенсации. Однако, как пишет Комсомольская правда», роли получили только двое, остальные по-прежнему не заняты в спектаклях.

Накануне у администрации театра выиграла суд дочь народного артиста СССР Владислава Пьявко – Василиса. Ее больше года не вызывали ни на спектакли, ни на репетиции, а затем уволили за прогулы. Суд обязал театр выплатить Василисе 150 тысяч рублей за вынужденный прогул и 5 тысяч – в качестве компенсации морального ущерба.

Не обеспеченные работой артисты вновь готовят иски в суд. Актриса Елена Бурханова-Калинина рассказала журналистам, что сотрудникам, восстановленным по суду, не дают ни ролей, ни заработной платы.