«Обнаженка пошла»: Боня посоветовала Бузовой задуматься о будущем

Ольга Бузова любит выкладывать свои фотографии в стиле «ню». В последнее время поющая телеведущая показывает свое почти обнаженное тело все чаще и чаще. Виктория Боня переживает за коллегу, поскольку считает, что подобное стремление демонстрировать себя свидетельствует о проблемах в личной жизни.
«Ольга — молодец! Но сейчас у нее, видимо, непростой период в жизни. Смотрю, у нее в ленте обнаженка пошла. Обычно женщины постят много откровенных фотографий, когда происходит что-то не очень приятное», - рассказала Боня журналистам СтарХита.
По мнению Виктории, Бузовой стоит задуматься о наследниках. У нее уже тот возраст, когда не стоит тянуть с рождением детей, чтобы не упустить момент и не остаться одной.
«Сейчас, к 40 годам, уже надо бы или котенка, или ребенка, как говорит моя мама. Чтобы состояться по-настоящему, мне кажется, нужно обязательно стать и матерью тоже», - уверена Боня.
Виктория Боня недавно удивила своих поклонников признанием. Она заявила, что среди ее близкого окружения обнаружились люди, которые желали ей зла. Так, по ее мнению, женщины, которых она раньше считала подругами, пытались навести на нее порчу.