«Обнаженка пошла»: Боня посоветовала Бузовой задуматься о будущем

Ольга Бузова любит выкладывать свои фотографии в стиле «ню». В последнее время поющая телеведущая показывает свое почти обнаженное тело все чаще и чаще. Виктория Боня переживает за коллегу, поскольку считает, что подобное стремление демонстрировать себя свидетельствует о проблемах в личной жизни.

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«Ольга — молодец! Но сейчас у нее, видимо, непростой период в жизни. Смотрю, у нее в ленте обнаженка пошла. Обычно женщины постят много откровенных фотографий, когда происходит что-то не очень приятное», - рассказала Боня журналистам СтарХита.

По мнению Виктории, Бузовой стоит задуматься о наследниках. У нее уже тот возраст, когда не стоит тянуть с рождением детей, чтобы не упустить момент и не остаться одной.

«Сейчас, к 40 годам, уже надо бы или котенка, или ребенка, как говорит моя мама. Чтобы состояться по-настоящему, мне кажется, нужно обязательно стать и матерью тоже», - уверена Боня.