На церемонии прощания с первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачевым Алла Борисовна расплакалась. Продюсер Леонид Дзюник объяснил журналистам портала blitz.plus, почему, по его мнению, Примадонна не смогла сдержать эмоции.
По словам Дзюника, Михаил Сергеевич очень много сделал для Пугачевой. При нем она была суперзвездой, получила звание народной артистки. Продюсер предполагает, что певица общалась с Горбачевым и его супругой. Кроме этого, Алла Борисовна оплакивала еще и свои лучшие времена.
«Конечно, ей в то время жилось хорошо, у нее все было прекрасно. Так что понятно, почему она плакала. Эти слезы оправданы. В большей степени это слезы по ушедшему времени. Когда можно было быть королевой. А теперь у нее все иначе», - сказал Дзюник.
Публика обратила внимание на внешний вид народной артистки, который на церемонии прощания с Михаилом Горбачевым оставлял желать лучшего.