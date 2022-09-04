«Конечно, ей в то время жилось хорошо, у нее все было прекрасно. Так что понятно, почему она плакала. Эти слезы оправданы. В большей степени это слезы по ушедшему времени. Когда можно было быть королевой. А теперь у нее все иначе», - сказал Дзюник.