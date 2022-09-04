Барецкий устроил дебош у посольства США в Москве

Стас Барецкий подрался с полицейским у американского посольства. Экс-участник группы «Ленинград» решил возложить венок к воротам дипломатической миссии США по поводу кончины первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева.

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Дежурившие у входа полицейские воспрепятствовали этому действу, в результате чего произошла потасовка, - пишет Экспресс Газета.

Барецкий позднее объяснил журналистам, что заранее эту акцию он не планировал. Просто проезжал мимо посольства, и тут ему в голову пришла замечательная, по его мнению, идея.

«Был немножко в эмоциональном состоянии и думаю — пойду возложу венок. А венок у меня всегда с собой, вожу по работе. Я стал возлагать, мне стали препятствовать, но я все равно возложил», - рассказал Стас.

Пока непонятно, чем завершится данная история. Не исключено, что за нападение на стража порядка Барецкому может грозить уголовное дело.