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1 час назад

Стали известны некоторые подробности завещания Пугачевой

Ирина Лебедева

Алла Борисовна, как оказалось, заранее определилась, что получат ее наследники. Примадонна в своем завещании постаралась никого не обделить. Об этом рассказывает Экспресс Газета.

Стали известны некоторые подробности завещания Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Впрочем, как узнали журналисты, певица оформила свою последнюю волю документально еще несколько лет назад, но это держалось в тайне.

Свой загородный дом на Истринском водохранилище и 4-комнатную квартиру в центре столицы звездная бабушка, как пишут СМИ, оставила старшему внуку Никите Преснякову. Кристине Орбакайте якобы отписаны многокомнатные апартаменты опять же в центре Москвы. Не забыт даже племянник – сын брата Аллы Борисовны.

Последние несколько дней вернувшаяся в Россию Алла Пугачева является чуть ли не самой обсуждаемой личностью в СМИ. Так, телеведущий Владимир Соловьев потребовал от певицы Аллы Пугачевой раскрыть источники доходов в 1990-е годы.

В эфире шоу «Полный контакт», опубликованном на Rutube, он заявил, что исполнительница зарабатывала на поддержке политических кандидатов.

Шоу-бизнес,Никита Пресняков,Кристина Орбакайте,Алла Пугачева,Владимир Соловьев,
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