Наталья Фриске озвучила последнюю просьбу Жанны

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья рассказала о последних словах артистки перед смертью. Об этом сообщает передача «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

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Певица на протяжении продолжительного периода боролась с опухолью мозга. Жанна Фриске сохраняла оптимизм, но болезнь все больше усугублялась.

Наталья рассказала, что во время лечения была всегда рядом с ней. В один из последних дней девушка увидела, что Жанна спокойно сидит, смотрит телевизор и ест фрукты. В этот же момент ее родители плакали.

«И папа говорит: "Представляешь, что она мне сейчас сказала?" — "Когда будете меня отпевать, на лоб мне молитвы эти не кладите"», — вспомнила сестра певицы.