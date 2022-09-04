Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась откровениями о своем муже

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна приоткрыла завесу тайны о том, кто ее муж. Об откровении наследницы написала «Экспресс-газета».

Девушка обручилась еще прошлом году, но все еще скрывает личность своего избранника. Недавно она в соцсетях, отвечая на вопросы фанатов, немного рассказала о супруге. Анна призналась, что он оказался рядом в самый тяжелый момент ее жизни.