Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась откровениями о своем муже

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна приоткрыла завесу тайны о том, кто ее муж. Об откровении наследницы написала «Экспресс-газета».
Девушка обручилась еще прошлом году, но все еще скрывает личность своего избранника. Недавно она в соцсетях, отвечая на вопросы фанатов, немного рассказала о супруге. Анна призналась, что он оказался рядом в самый тяжелый момент ее жизни.
Оказывается, пара состоит в романтических отношениях с первого курса университета. Наследница подчеркнула, что они через многое прошли вместе, и во всех сложных ситуациях супруг был для нее поддержкой и опорой.