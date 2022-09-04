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3 часа назад

Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась откровениями о своем муже

Слово и Дело

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна приоткрыла завесу тайны о том, кто ее муж. Об откровении наследницы написала «Экспресс-газета».

Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась откровениями о своем муже
Фото: Instagram (организация запрещена в России)Instagram

Девушка обручилась еще прошлом году, но все еще скрывает личность своего избранника. Недавно она в соцсетях, отвечая на вопросы фанатов, немного рассказала о супруге. Анна призналась, что он оказался рядом в самый тяжелый момент ее жизни.

Оказывается, пара состоит в романтических отношениях с первого курса университета. Наследница подчеркнула, что они через многое прошли вместе, и во всех сложных ситуациях супруг был для нее поддержкой и опорой.

Шоу-бизнес,Анастасия Заворотнюк,
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